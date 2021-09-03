В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за степного пожара

В городе Медногорске Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за степного пожара, перекинувшегося на жилые постройки.

Сообщение о возгорании на окраине Медногорска поступило 10.37 в пятницу. Горела сухая трава на протяжении около шести километров. В результате усиления ветра огонь перекинулся на прилегающие постройки.

Как сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области, огнем повреждены один жилой и один строящийся дом, хозяйственные постройки, в том числе гаражи.

В борьбе с пожаром участвуют более ста человек и 35 единиц техники. Также для заправки техники водой используется пожарный поезд. Работы по тушению осложняет ветер.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуация на данный момент не требуется.