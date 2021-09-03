В парламентских выборах в Киргизии намерены участвовать 75 партий

В парламентских выборах в Киргизии (КР) намерены участвовать 75 партий. Уведомления от такого количества организаций поступили в ЦИК республики. Об этом сообщили в информационном отделе Центризбиркома страны.

Всего, по данным минюста Киргизии, в республике насчитывается 290 официально зарегистрированных политорганизаций, имеющих право участвовать в выборах.

Бороться партиям предстоит за 54 парламентских мандата. Среди них как новички, так и политические организации, уже неоднократно принимавшие участие в подобных кампаниях. Некоторые публично объявили о намерении участвовать в выборах вместе с так называемыми "легионерами" - представителями других партий, решившим по тем или иным причинам не участвовать в гонке.

Выборы в парламент Киргизии намечены на 28 ноября и пройдут по смешанной системе. 54 законодателя будут избраны по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) - по единому избирательному округу. 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Ранее к парламентской гонке допускали только партии.

Как сообщают в ЦИК Киргизии, агитационная кампания стартует 29 октября и продлится до утра 27 ноября. До начала агитационной кампании партиям и самовыдвиженцам необходимо предоставить в ЦИК документы для регистрации, а также внести залог. Политической организации право на участие в выборах обойдется в миллион сомов (чуть менее миллиона рублей).