В ПФР назвали способ узнать размер пенсии

Для того, чтобы узнать размер пенсии, не нужно лично обращаться в клиентские службы Пенсионного фонда, предварительно записываясь на прием к специалисту.

Для получения справки о размере пенсии пенсионеру достаточно быть зарегистрированным на портале госуслуг и иметь подтверждённую учётную запись, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу. Там отметили, что для того, чтобы дистанционно получить справку о виде и размере пенсии с подробной детализацией, или иных социальных выплатах, необходимо зайти в личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. Там онлайн можно запросить все эти данные. Справка будет подписана усиленной квалифицированной электронной подписью межрегионального информационного центра ПФР.

В случае же, когда человек не имеет подтверждённой учётной записи на госуслугах, то справку о размере своей пенсии он может запросить в ближайшем МФЦ.

В то же время, если справка требуется в какую-нибудь организацию, то она самостоятельно запрашивает необходимую информацию по каналам межведомственного электронного взаимодействия. Поэтому людям не нужно самим обращаться в клиентские службы ПФР за получением справок для представления их в органы социальной защиты населения, центры социального обслуживания, медицинские учреждения и другие организации.