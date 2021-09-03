В России ищут возможность минимизировать риски нелегальной миграции

Заработок трудовых мигрантов, пересылаемый ими за границу в свои семьи, составляет 13 миллиардов долларов. "А почему не повернуть этот денежный поток в Россию?" "Цифры спорные, в 2020 году количество мигрантов в Россию сократилось в два раза, целые секторы экономики - от строительства до общественного питания - страдают от острой нехватки рабочих рук" - миграционные процессы и минимизацию порождаемых ими рисков вчера обсудили эксперты в Общественной палате.

Миграционные потоки - естественная часть международной экономической интеграции, считает председатель Комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин, но, будучи слишком интенсивными и нерегулируемыми, они часто сопровождаются низкой социализацией и пренебрежением законом со стороны людей, приезжающих в Россию на работу.

В результате в местах проживания мигрантов часто возникают анклавы преступности, а "принимающее общество" в ответ радикализируется. Как найти баланс между необходимостью заполнить рабочие места (в некоторых регионах, по словам Зорина, мигранты "закрывают" до 60 процентов потребности в рабочей силе) и желанием обеспечить общественную безопасность? Сегодня, по оценкам "навскидку", из 10 приезжающих в Россию на работу только один приезжает легально.

Заместитель председателя Госдумы VII созыва Петр Толстой назвал 7 случаев массовых мигрантских драк, происшедших в Москве в конце июля и в августе. "Отработав, надеть белые кроссовки и пойти для развлечения подраться", - вот, по его словам, главная мотивация участников драк. Он уверен, что для пресечения этого нужно переходить к жестким мерам и принимать законы, позволяющие высылать нарушивших закон мигрантов в течение 24 часов без права въезда в ближайшие 50 лет. По его мнению, нужна также дактилоскопия, позволяющая отследить тех, кто, будучи высланным за противоправность, меняет одну букву в фамилии и возвращается снова.

Огромная нагрузка, которая ложится на социальную сферу - бесплатное образование и медицину, тоже, по его мнению, требует ограничения и регулирования. Только что прозвучавшее на Восточном экономическом форуме предложение ввести "чартерные поезда" удивило генерала-майора МВД Владимира Овчинского: а где гарантия, что прибывающие на таких поездах трудовые мигранты тут же не разбегутся, например, из нуждающегося в рабочих руках Владивостока по всей стране? Но все участники "круглого стола" согласились с мыслью, что мы стоим перед острой необходимостью выводить "мигрантскую" экономику из тени, а трудовую миграцию - из нелегальных сценариев и потоков.