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03.09.2021 20:20
Рубрика: Экономика

В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

Текст: Елена Манукиян
Сильнее всего зарплаты в этом году выросли в нефтяной промышленности: средняя в июне составила 180748 рублей, что почти на 50 тысяч больше, чем в начале года, следует из данных Росстата.
Фото: РИА Новости www.ria.ru Фото: РИА Новости www.ria.ru
Фото: РИА Новости www.ria.ru
Фото: iStock
Названы вакансии с зарплатами до 500 тысяч рублей

Также заметно увеличились доходы сотрудников рыбной промышленности: в июне они в среднем составляли 108 тысяч рублей, в мае - 120 тысяч рублей, притом, что еще полгода назад были чуть выше 70 тысяч рублей.

Одними из самых высоких остались зарплаты у сотрудников банков - средняя сумма, начисленная им за июнь превысила 110 тысяч рублей. При этом сотрудники научной сферы за этот месяц в среднем заработали 96 476 рублей, специалисты, занятые в сфере связи - 89 268 рублей, и на производстве лекарств - 79 156 рублей.

Средняя зарплата работников здравоохранения в начале лета была 53 486 тысяч рублей, что на 7 тысяч рублей больше, чем зимой. В образовании она составила 61 082 рублей, увеличившись с января более, чем на треть.

При этом в числе регионов с самыми высокими зарплатами по-прежнему остались территории Крайнего Севера, а также приравненные к ним. В Чукотском автономном округе средняя начисленная зарплата в июне была 130 067 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 127 819 рублей, Ненецком автономном округе - 109 432 рублей, Магаданской области - 109 259 рублей, Якутии - 85 437 рублей.

В столице за июнь средняя начисленная зарплата составила 109 306 рублей.

Фото: Istock
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства

Самыми низкими в этом году остались зарплаты в Северо-Кавказском федеральном округе. Например, в Чечне в среднем люди получают - 31 085 рублей. Впрочем, в других федеральных округах также есть регионы, которые не отличаются высокими зарплатами. Например, средняя зарплата в Тамбовской области составляет 34 644 рублей, Ивановской области - 35 159 рублей.

Средняя зарплата по России в июне этого года составила 58 782 рублей. Это на 11,7% больше, чем в июне прошлого года и на 4,3% больше, чем в мае, отмечает заведующая кафедрой статистики Российского технологического университет МИРЭА Екатерина Дарда. По ее словам, даже с учетом инфляции средняя зарплата по стране выросла на 4,9% к июню 2020 года и на 3,6% к маю этого года. "При этом показателен рост именно в годовом значении, тогда как к некоторым предыдущим месяцам возможны небольшие спады - это нормально для экономики и зачастую связано с сезонными причинами. Например, в июне зарплата нередко выше, чем в мае, что связано с выплатой отпускных", - пояснила эксперт.

Она также отметила, что уровень безработицы в этом году снизился до 4,5%. Последний раз такой низкий показатель фиксировали в сентябре 2019 года.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат

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