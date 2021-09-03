В Счетной палате рассказали, куда пойдут дополнительные доходы бюджета

Увеличение заимствований средств на внутреннем рынке приведет к росту расходов на поддержку граждан и бизнеса. Об этом в интервью "РГ" на Восточном экономическом форуме заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

По ее словам, эта политика Минфина оправдывает себя, а Банк России, в свою очередь, "держит руку на пульсе". Орлова напомнила, что во время пандемии правительство направило значительные средства для помощи бизнесу.

"Бизнес, особенно на Дальнем Востоке, имеет налоговые преференции, ТОРы (территории опережающего развития), свободные экономические зоны. А это все деньги из бюджета", - сказала она.

На поддержку населения также выделяются значительные средства, отметила аудитор. "Самые большие нацпроекты - социальные нацпроекты. Поддержка многодетных семей, материнства, детства - это огромная поддержка", - подчеркнула Орлова.