В США ракета Alpha взорвалась сразу после запуска

В Калифорнии ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта. Это был первый испытательный полет Alpha, которая предназначена для "бурно растущего рынка небольших спутников".

Запуск состоялся на базе ВВС "Ванденберг" 05.59 мск. Как сообщила компания в своем Twitter, во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, "результатом которой стала потеря ракеты", пишет РИА Новости. Взрыв произошел через 2,5 минуты после запуска. Подробности произошедшего пока не сообщаются. Firefly Aerospace пообещала их озвучить после сбора всей необходимой информации.

Напомним, в конце августа в США тестовый запуск ракеты-носителя, разработанной американской компанией Astra, завершился неудачей. Ракета сначала отклонилась и, не набирая высоты, сместилась в сторону от стартового стола, однако затем все же устремилась вверх. Через две с половиной минуты полета двигатели ракеты отключились, и она потеряла устойчивость.