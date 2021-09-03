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03.09.2021 18:54
Рубрика: В мире

В Великобритании кража домашнего животного станет уголовным преступлением

Текст: Константин Волков

Уголовная ответственность должна быть введена за похищение домашних животных, таков план правительства Великобритании, который может быть утвержден ввиду того, что во время пандемии число краж домашних животных возросло. Информация о возможном ужесточении законодательства размещена 3 сентября на правительственном сайте Соединенного королевства.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Домашние животные - это больше, чем собственность, считают британские власти. В ходе изучения ситуации силами специальной правительственной группы, в состав которой вошли представители МВД и Минюста, полиции, погранслужбы, муниципалитетов и различных негосударственных организаций, выяснилось, что из-за изоляции во время карантинов цены, например, на некоторые породы собак выросли на 89 процентов, что привело к росту краж.

По результатам работы специалистов были предложены следующие меры для защиты домашних животных: введение уголовной статьи за их кражу; улучшение системы сбора информации о домашних животных; чипирование и создание единой базы доступа к данным микрочипов (в настоящее время в Британии 16 таких баз, не связанных между собой); повышение осведомленности населения об угрозе кражи домашних животных.

Как заявил лорд-канцлер, член парламента от Королевского совета Роберт Бакленд, "подобные инициативы позволят полиции лучше выявлять и выслеживать преступников, которые занимаются этим бессердечным промыслом, а также обеспечить преступникам соответствующее наказание".

По словам министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, "таким образом мы признаем, что животные - это куда больше, чем собственность и даем полиции дополнительный инструмент для привлечения преступников к ответственности".

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