В Выборге прошел "Первый снег"

Фестиваль российского кино "Окно в Европу" в Выборге подвел итоги. По решению жюри под председательством режиссера Ларисы Садиловой главным лауреатом конкурса игрового кино стал фильм Дмитрия Фальковича "Продление жизни". Специальными призами награждены актеры Елена Морозова ("Первый снег") и Дайнюс Гавенонис ("Белый кит"), а также драма "Второе солнце" дебютанта Рината Ташимова. Дипломы вручены оператору Владиславу Политику ("Сон") и режиссеру Виталию Суслину ("Рапана"). Лучшим сценарием признан "Капкан" Галины Уразовой и Натальи Кудряшовой. Лучшей продюсерской работой - "Рапана" (Лариса Олейник).

Елена Морозова очень хороша в роли Марины, которая растит дочь без отца и мечтает сделать удачную партию и ей, и себе. Фото: Предоставлено кинокомпанией "Первое творческое объединение"

Завоевавшая актерский приз Елена Морозова - самая яркая звезда первого полнометражного фильма Наталии Кончаловской "Первый снег". Дебютантка, на мой взгляд, продемонстрировала редкостно точную и умную авторскую и режиссерскую работу, которая не отмечена жюри, думаю, по чистому недоразумению. Картина вводит нас в круг чисто женских забот и треволнений, но заставляет думать и о классической проблеме барьеров, как бы спонтанно встающих между поколениями "умудренных" родителей и взрослеющих, жаждущих самостоятельности детей.

Сценарная конструкция очень крепкая. Мы встречаем выпускницу университета Кристину (Юлия Шульева), работающую в консалтинговой компании, но увлеченную спортивными единоборствами типа халкидо. Ее заботливую мать, риелтора Марину (Елена Морозова), которая растит дочь без отца и еще надеется сделать партию - даже пишет роман из куртуазных веков, видит себя его героиней и так осуществляет самые сладкие грезы. Кристинину начальницу, погрязшую в работе Оксану (Марина Маныч). Где-то за кадром есть еще бабушка - мать Марины, с которой та постоянно беседует по телефону, отмахивается от непрошеных забот по всем параметрам допотопной старушки. Но, подчиняясь вечной родительской эстафете, и Марина опекает двадцатилетнюю дочь, делится с ней премудростью, как охмурять мужчин - учит искусству обольщения, которым должна в совершенстве владеть каждая настоящая женщина. В ее голове сейчас жив только этот рутинный круговорот людей в природе: поймать жениха - выйти замуж за солидного и любящего, с машиной, - обрести положение "в обществе" - родить детей - умереть в достатке и почете.

Уроки эти как бы невзначай преподаются между кадрами любимого сериала: мать и дочь его смотрят вместе, и, кажется, между ними царят гармония и взаимопонимание. Между тем у Кристины давно своя жизнь, интересы и неведомые матери друзья. И есть даже любовь к соседу наверху - к мальчику, который каждый вечер донимал обеих игрой на трубе. Любовь, как известно, зла, и Кристина не замечает очевидного - что смазливый мальчонка еще школьник, что он только хочет казаться взрослым и распускает перед девушкой павлиний хвост, красиво заливает о своей красивой страсти к Арктике и красивой науке гляциологии.

Когда обеим откроются обе правды - это будет мощный отрезвляющий шок. Словно первый снег высветил романтичные углы жизни - пришла новая ясность.

И есть еще супружеская пара, где муж и жена поменялись ролями: она денно и нощно занята в своем консалтинговом бюро (вы уже догадались, что это Оксана), а он хозяйничает дома - воспитывает десятилетнюю Алису. Алиса хоть и маленькая, но уже личность: ведет блог о том, как ухаживать за джунгариками - хомячками, общается только виртуально и только со своими подписчиками - одинокое дитя компьютерного века. Все сюжетные линии очень тесно переплетены, и главный сюжет картины развивается не в прямых действиях героев, а в каком-то параллельно существующем мире их внутренних, часто неосознанных комплексов и надежд - зарождающихся и умирающих. От этого все время возникают ситуации неловкие, забавные, но по сути глубоко драматичные и судьбоносные.

Фильм не чурается, по слову Гоголя, читать толпе живой урок. Урок, добавлю, увлекательный

Этот метод построения целеустремленной, крепко свинченной сценарной конструкции, избранный Наталией Кончаловской и ее соавтором Анной Соболевской, конечно, лишает фильм модной спонтанности, когда события влачатся как бы без руля и ветрил, зато делает ясным авторское "послание", откровенно предлагаемые фильмом моральные университеты. Кто-то сочтет это старомодным, но я бы скорее считал это классическим приемом наиболее эффективной работы искусства - по слову Гоголя, читающего толпе живой урок. Думаю, именно у такого фильма наибольшие шансы пробиться в широкий прокат и привлечь думающих зрителей, а в лице Наталии Кончаловской наше кино приобретает режиссера уже абсолютно зрелого, умного, владеющего не только профессионализмом, но и мастерством.

Досье "РГ"

Наталия Кончаловская - дочь Андрея Кончаловского. Эстетике и практике кино училась в Сорбонне. В 2019 году ее короткометражный фильм "Весна" получил Гран-при 10-го онлайн-фестиваля "Дубль дв@".