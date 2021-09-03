Видео мартышки с маской напомнило о важности антиковидных мер

Снятый в Бангладеш ролик с обезьянкой быстро стал вирусным - за первые три дня его посмотрели более 2,4 млн человек по всему миру.

Как в басне Крылова, любопытное животное нашло выброшенную или забытую кем-то старую медицинскую маску и принялось ею играть. Совершенно очевидно, что мартышка видела, как маски носят люди, потому попыталась также зафиксировать ее у себя на мордочке, но не справилась с завязками.

Разумеется, по всему миру ролик тут же взяли на вооружение в своих интернет-дебатах сторонники жестких профилактических мер против коронавируса и ковид-диссиденты. Одни принялись высмеивать введенные правительствами ограничения - социальную дистанцию, использование масок и санитайзеров, - а другие отметили, что раз уж суть ношения масок понятна даже животным, то уж людям-то и подавно нужно научиться их использовать...