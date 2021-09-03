Вильфанд рассказал, когда в центр России вернется тепло

В Московском регионе установилась погода, соответствующая самому концу сентября-началу октября, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В пятницу в отдельных районах шел сильный дождь с градом, порывами ветра. В воздухе даже были замечены первые снежинки.

"Сейчас в Москве температура на 4-5 градусов ниже своей климатической нормы, - говорит метеоролог. - В ближайшие дни по ночам температура составит плюс 5 градусов, может опускаться и ниже . А днём всего плюс 10-12 градусов. При этом будут идти дожди. В субботу умеренный дождь. В воскресенье менее дождливо".

Связано такое резкое похолодание с заходом очень холодных воздушных масс с севера. Холодный воздух проник не только в центр европейской территории, но и на юг. Поэтому в Ростове-на-Дону сейчас около плюс 20 градусов, в Краснодарском крае плюс 21-25 градусов. Столько же и на побережье Черного моря. "Это ниже нормы, но по сравнению с холодом в центре погода на юге очень приятная и комфортная. И такая температура полностью соответствует началу "бархатного сезона" - периода, когда температура воздуха и воды становится примерно одинаковой. И уже в течение всего дня можно загорать на пляже, опасаясь ультрафиолетового излучения", - рассказал Вильфанд. Он добавил, что температура воды в Черном море в районе Сочи сейчас плюс 25 градусов, в районе Туапсе - плюс 26 градусов. У побережья Крыма вода плюс 24 градуса. "То есть получается, что температура воды даже выше, чем температура воздуха. Но это замечательно! Чудесная погода", - отмечает метеоролог. Он добавил, что "бархатный сезон" продлится весь сентябрь и захватит первую декаду октября.

Возвращаясь к московской погоде, Вильфанд пояснил, что в начале следующей рабочей недели (в понедельник и вторник) ждать тепла ещё не стоит. "Погода будет бодрящая, мобилизующая к свершению трудовых подвигов", - заметил Вильфанд.

А вот в среду, 8 сентября, по расчетам, воздух днем прогреется уже до 15 градусов. А 9 сентября плюс 14-19 градусов. И ночи станут не такими холодными.