Восемь друзей Лашета: кандидат от партии Меркель вызывает подкрепление

Персоналии пока держатся в секрете. Однако, если верить утечкам, одной из "свежих голов" выбран известный эксперт по терроризму Петер Нойман, который преподает в лондонском Королевском колледже. Еще в 2017 году он консультировал Армина Лашета во время выборов в ландтаг земли Северный Рейн - Вестфалия. Как оказалось - не зря: по итогам гонки ХДС выиграла, а Лашет стал премьером региона.

Не исключено, что в команду также войдет ветеран партии Фридрих Мерц - давний оппонент Ангелы Меркель, из-за которой он в свое время ушел из большой политики и подался в бизнес, а недавно попытался взять реванш и даже выдвинуться в канцлеры, однако проиграл Лашету во внутрипартийной борьбе. На днях Лашет пообещал коллеге "значительную роль" в будущем правительстве. Как ожидается, "команда будущего" будет и сама активно выступать наряду с кандидатом в канцлеры, который в одиночку, похоже, не вытягивает кампанию.

Согласно последним сенсационным результатам опроса, проведенного Kantar для журнала Focus, рейтинг Социал-демократической партии Германии, которую на выборы ведет министр финансов Олаф Шольц, подскочил уже до 25 процентов, в то время как блока ХДС/ХСС - упал до 21-го. За "Зеленых" готовы проголосовать 19 процентов немцев. У идейных оппонентов - правой "Альтернативы для Германии" и либералов из Свободной демократической партии - по 11 процентов. Наконец, шансы пройти в парламент остаются у "Левых" с 6 процентами голосов.

При таком тренде партия Меркель все сильнее рискует остаться за бортом нового правительства, которое вполне могут сформировать социал-демократы и "Зеленые" вместе с "Левыми". Красно-красно-зеленая коалиция вполне может стать реальностью, полагают эксперты. Примечательно, что во время первых больших теледебатов господин Шольц уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готовы ли социал-демократы сотрудничать с "Левыми". Вроде бы повестка последних неприемлема для немецкого политического истеблишмента: они выступают за прекращение всех военных миссий бундесвера, выход Германии из НАТО, роспуск Североатлантического альянса и создание единой системы европейской безопасности вместе с Россией. Однако твердого "нет" коалиции с товарищами - наследниками социалистов из ГДР - не прозвучало. Даже канцлер Ангела Меркель, которая обычно не вмешивается в ход предвыборной кампании, нарушила молчание и язвительно заметила, что она, в отличие от Шольца, отвергла бы подобные перспективы.

В том, что у ХДС/ХСС перспективы выглядят не слишком радужно, накануне признал премьер Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер, который в апреле выступал главным соперником Лашета в борьбе за право выдвинуться в канцлеры, но проиграл. Теперь многие в рядах ХДС признают, что сделали ставку не на того. По словам Зедера, в последние недели до выборов консерваторы должны оставить разногласия и сплотить ряды, чтобы "не допустить исторического левого поворота Германии". Впрочем, на результат в 32,9 процента, с которым альянс победил на выборах в бундестаг в 2017 году, рассчитывать уже не приходится. "Сейчас ХДС/ХСС приходится выпекать булочки поменьше", - образно отметил Зедер.