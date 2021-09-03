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03.09.2021 08:32
Рубрика: Общество

Врач: Изменение обоняния после CОVID-19 может способствовать ожирению

Текст: Николай Грищенко

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди могут получить искаженное восприятие вкусов и запахов продуктов. Некоторые из пострадавших начинают питаться только охлажденными продуктами, так как разогретые блюда, по их мнению, неприятно пахнут.

Фото: iStock
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Однако медики выступают категорически против подобной диеты.

Как сообщил KP.RU иммунолог Артем Стрельников, холодная еда сильно бьет по желудку и может спровоцировать гастрит, и привести к нарушениям в работе других органов.

"Еще одно последствие холодной еды - ожирение. Все из-за того, что пищеварительный процесс замедляется и появляется возможность для отложения холестерина", - считает врач.

Для решения проблемы паросмии следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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