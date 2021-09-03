Врач: Изменение обоняния после CОVID-19 может способствовать ожирению

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди могут получить искаженное восприятие вкусов и запахов продуктов. Некоторые из пострадавших начинают питаться только охлажденными продуктами, так как разогретые блюда, по их мнению, неприятно пахнут.

Однако медики выступают категорически против подобной диеты.

Как сообщил KP.RU иммунолог Артем Стрельников, холодная еда сильно бьет по желудку и может спровоцировать гастрит, и привести к нарушениям в работе других органов.

"Еще одно последствие холодной еды - ожирение. Все из-за того, что пищеварительный процесс замедляется и появляется возможность для отложения холестерина", - считает врач.

Для решения проблемы паросмии следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.