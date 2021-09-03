Врач объяснила, за что отвечают в организме антитела

Антитела - это главный инструмент, с помощью которого иммунитет борется с вирусами и бактериями, рассказала "Российской газете" врач федерального научно-клинического центра ФМБА России Туйаара Санникова. Она пояснила, что функцию антител выполняют иммуноглобулины, представленные пятью классами: G, M, A, D и E.

Так, анализ на все классы иммуноглобулинов помогает исследовать иммунный статус человека. С помощью него можно определить наличие болезни - от инфекции и воспаления в организме до аутоиммунных заболеваний и онкологии.

Например, нарушение концентрации иммуноглобулинов класса IgA сигнализирует об инфекционных заражениях дыхательных путей и мочеполовой системы, IgD - об аллергии и аутоиммунных реакциях, IgE - кожных заболеваниях, IgG играет ключевую роль в стабильной защите иммунитета, нейтрализует токсины и бактерии, а IgM - микроорганизмы. Именно IgM первыми мобилизуются, если в организм попали бактерии или вирусы. Затем под влиянием болезни активизируется класс G (IgG), которых бывает больше всего - 75% от общего количества антител в организме человека: то есть, на остальные виды приходятся оставшиеся 25%.

Врач рассказала, что на основе всех классов иммуноглобулинов разрабатывают медикаменты, способные бороться с различными болезнями и укреплять иммунитет. Например, в России официально одобрен препарат направленного действия "КОВИД-глобулин" - первое в мире зарегистрированное средство на базе иммуноглобулинов из плазмы крови для лечения коронавируса. Внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ), введенные пациенту, помогают бороться с болезнями в направлениях гематологии и онкогематологии, хирургии и травматологии, педиатрии, гинекологии, терапии.