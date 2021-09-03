Вышел русский трейлер экранизации мюзикла "Дорогой Эван Хансен"

Экранизация крайне популярного бродвейского мюзикла "Дорогой Эван Хансен" (Dear Evan Hansen) о щемящей душу истории социализации старшеклассника Эвана, мучимого тревожным расстройством и пытающегося разбить скорлупу одиночества, обзавелась трейлером.

Режиссером киноверсии мюзикла по сценарию Стивена Левенсона стал Стивен Чбоски ("Хорошо быть тихоней", "Чудо"). Музыкальные композиции, получившие большую широкую известность и отмеченные престижными премиям в США, были созданы дуэтом Пасек и Пол ("Ла-Ла Ленд", "Величайший шоумен").

В фильме зрители увидят Джулианну Мур, Кейтлин Дивер ("Образование"), Амандлу Стенберг ("Чужая ненависть"), Колтон Райан ("Ее голос"), Ника Додани ("Нетипичный" на Netflix), Демариуса Коупс (бродвейский мюзикл "Дрянные девчонки") и Дэниэла Пино (телесериал "Закон и порядок: Специальный корпус").