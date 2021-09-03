Вышел трейлер исторической драмы Кеннета Браны "Белфаст"

Появился трейлер фильма "Белфаст" (Belfast), режиссером и сценаристом которого стал прославленный британский актер североирландского происхождения Кеннет Брана. Его режиссерские работы в основном включают шекспировскую классику ("Гамлет", "Как вам это понравится", "Макбет", "Зимняя сказка", "Ромео и Джульетта") и другие проекты с многолетней театральной и кинематографической историей ("Волшебная флейта", "Золушка", "Убийство в Восточном экспрессе"), поэтому его обращение к современной узкорегиональной тематике вызвало у многих неподдельное удивление.

Подробный материал портала Vanity Fair подробно рассказывает о том, что послужило причиной такого выбора со стороны режиссера. Судя по всему, общая атмосфера пандемии COVID-19, вселившей в людей во всем мире чувство страха и тревожности, послужила импульсом к реализации давно назревшей задумки.

Кеннет Брана давно хотел рассказать о трагических событиях, развернувшихся во второй половине шестидесятых в Северной Ирландии и получивших общее наименование The Troubles (Na Trioblóidí). Стремительное разрастание конфликта между католиками и протестантами, населяющими самую южную часть Соединенного Королевства и перерастание его в горячую стадию в 1969-м, оставили неизгладимый отпечаток в душе девятилетнего Браны. В "Белфасте" он попытался передать внутреннее состояние своего альтер эго, школьника Бадди, беззаботный детский мир которого в одночасье рвется на части и превращается в театр военных действий, где вчерашние друзья становятся непримиримыми врагами, а душу начинает мучить двойственность и несправедливость происходящего.

Кадры, представленные в СМИ, еще в большей степени, чем трейлер, показывает удивительную эстетическую привлекательность картины и продуманность ее визуальной части.

First look at Kenneth Branagh"s "Belfast" starring Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench and Jude Hill.



Set to have its world premiere at the 2021 Toronto International Film Festival on September 12. pic.twitter.com/UO3X9Zh4f4 — Film Updates (@FilmUpdates) August 31, 2021

Актерский состав поражает тщательностью подбора: бабушку главного героя играет прославленная Джуди Денч, дедушку - опытнейший Киран Хайндс, на роль родителей Бадди будут призваны Джейми Дорнан (уроженец Белфаста, как и сам Брана), а также ирландка из Дублина Катрина Балф. Самого Бадди сыграет юный Джуд Хилл.

Мировая премьера Белфаста состоится 12 сентября 2021 года на Международном кинофестивале в Торонто.