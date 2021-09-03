Вышел трейлер исторической драмы Кеннета Браны "Белфаст"

Появился трейлер фильма "Белфаст" (Belfast), режиссером и сценаристом которого стал прославленный британский актер североирландского происхождения Кеннет Брана. Его режиссерские работы в основном включают шекспировскую классику ("Гамлет", "Как вам это понравится", "Макбет", "Зимняя сказка", "Ромео и Джульетта") и другие проекты с многолетней театральной и кинематографической историей ("Волшебная флейта", "Золушка", "Убийство в Восточном экспрессе"), поэтому его обращение к современной узкорегиональной тематике вызвало у многих неподдельное удивление.
Подробный материал портала Vanity Fair подробно рассказывает о том, что послужило причиной такого выбора со стороны режиссера. Судя по всему, общая атмосфера пандемии COVID-19, вселившей в людей во всем мире чувство страха и тревожности, послужила импульсом к реализации давно назревшей задумки.
Кеннет Брана давно хотел рассказать о трагических событиях, развернувшихся во второй половине шестидесятых в Северной Ирландии и получивших общее наименование The Troubles (Na Trioblóidí). Стремительное разрастание конфликта между католиками и протестантами, населяющими самую южную часть Соединенного Королевства и перерастание его в горячую стадию в 1969-м, оставили неизгладимый отпечаток в душе девятилетнего Браны. В "Белфасте" он попытался передать внутреннее состояние своего альтер эго, школьника Бадди, беззаботный детский мир которого в одночасье рвется на части и превращается в театр военных действий, где вчерашние друзья становятся непримиримыми врагами, а душу начинает мучить двойственность и несправедливость происходящего.
Кадры, представленные в СМИ, еще в большей степени, чем трейлер, показывает удивительную эстетическую привлекательность картины и продуманность ее визуальной части.
First look at Kenneth Branagh"s "Belfast" starring Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench and Jude Hill.— Film Updates (@FilmUpdates) August 31, 2021
Set to have its world premiere at the 2021 Toronto International Film Festival on September 12. pic.twitter.com/UO3X9Zh4f4
Актерский состав поражает тщательностью подбора: бабушку главного героя играет прославленная Джуди Денч, дедушку - опытнейший Киран Хайндс, на роль родителей Бадди будут призваны Джейми Дорнан (уроженец Белфаста, как и сам Брана), а также ирландка из Дублина Катрина Балф. Самого Бадди сыграет юный Джуд Хилл.
Мировая премьера Белфаста состоится 12 сентября 2021 года на Международном кинофестивале в Торонто.