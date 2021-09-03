Забота о внуках поможет пенсионерам предупредить старческие болезни

Выход на пенсию часто провоцирует развитие когнитивных нарушений, сердечно-сосудистых заболеваний, психогенную амнезию, рост депрессий и нарушений сна. Однако активная социальная жизнь может стать профилактикой старческой деменции.

Если человек реализует свой психологический потенциал и когнитивные функции (память, внимание), то наблюдается рост нервных клеток, возможна профилактика сердечно-сосудистых аварий и рисков когнитивных изменений.

"Нейрогенез идет тогда, когда пожилой человек включен в социально полезную деятельность. Например, садоводство, когда он занят им. Когда он включен в заботу о внуках: их обучение, социализацию, передачу опыта. Когда он продолжает хоть немного, но заниматься тем делом, профессиональным делом, которое актуализирует его навыки, знания, умения", - сообщил aif.ru кандидат психологических наук Алексей Мелехин.