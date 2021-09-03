Заявку на подключение к газу можно будет подать через портал госуслуг

Премьер-министр Михаил Мишустин включил прием заявок на подключение к газу в список госуслуг, которые можно получить в электронном виде на едином портале. Поданное таким образом заявление будет автоматически направляться единому оператору газификации.

По поручению президента до 2023 года в России планируется провести ускоренную догазификацию. Подведение газа к границам участков полностью возложено на оператора. По планам правительства, к 2030 году уровень газификации российских регионов должен вырасти более чем на 10 процентов и достичь 82,9 процента.