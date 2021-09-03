Заключенным предложили разрешить пользоваться мобильной связью и интернетом

Заключенным в России нужно разрешить пользоваться мобильной связью и интернетом для поддержания общения с родными. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящем во Владивостоке, заявил Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Во всем мире нахождение в изоляции не может быть абсолютным, - заметил Титов, - поэтому никакого ущерба для следствия не может быть от того, что заключенные, находясь в СИЗО или колонии, могут иметь постоянные разговоры с родственниками через телефонную связь".

Одновременно, по мнению Бориса Титова, отбывающие лишение свободы должны иметь право пользоваться компьютерами и интернетом. Правда, как заметил Титов, кроме тех случаев и "ограничений, которые необходимы, чтобы они никак не оказывали влияние на ход следствия..."