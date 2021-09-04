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04.09.2021 12:32
Рубрика: Общество

Бахрейн разрешил применять "Спутник Лайт" для бустерной прививки

Текст: Ирина Невинная

Бахрейн стал первым в мире государством, одобрившим применение российской вакцины "Спутник Лайт" в качестве бустерной (усиливающей) прививки после первой вакцинации двумя дозами. Об этом сообщили в РФПИ со ссылкой на национальное издание GDN.

Фото: AFP/Indranil MUKHERJEE
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В сообщении говорится: "Члены Комитета по вакцинации министерства здравоохранения [Бахрейна] согласились разрешить использование бустерной дозы для лиц в возрасте 18 лет и старше через шесть месяцев после получения второй дозы вакцины "Спутник V". Лица, имеющие право на участие, могут выбрать между бустерной дозой Sputnik для Pfizer-Biotech, что делает Бахрейн первым в мире, предоставившим бустерную дозу для тех, кто получил вакцину Sputnik V".

В РФПИ также подтвердили, что "Спутник Лайт" - это высокоэффективная вакцина, которую  можно использовать в качестве бустера и в сочетании с другими вакцинами. Препарат показал эффективность 93,5% против COVID-19 в одном из последних исследований, проведенном в Парагвае.

Ранее в РФПИ сообщили, что предложили компании Pfizer использовать "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы, чтобы усилить иммунный ответ, который уменьшается через несколько месяцев после первой вакцинации.

"Рост числа случаев (нового варианта коронавируса - прим. ред.) "дельта" в США и Израиле показывает, что вакцины РНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа", - считают в РФПИ.

В начале августа стали известны результаты исследований применения "Спутника Лайт" в сочетании с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna - исследование проводилось  в Аргентине. При совмещении вакцин не было зарегистрировано серьезных побочных явлений, связанные с вакцинацией.

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