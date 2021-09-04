Депутат Рады Кучеренко предрек Украине энергетическую катастрофу

Через несколько месяцев Украину ожидает энергетическая катастрофа, заявил в эфире телеканала "Наш" экс-министр по вопросам ЖКХ, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.

По его словам, на бирже на Украине цена на газ составляет 20 гривен (54 рубля) за кубометр. Население пока что платит семь-восемь гривен (20 рублей). Это все равно дорого, но "Нафтогаз" поддерживает цены. "Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю при отпуске цен. Это не заложено в их бюджетах", - цитирует РИА Новости Кучеренко. Тем более, что две трети от потребностей в газе, как бы власти этого не хотели, Киев будет вынужден покупать по рыночной стоимости.

Эксперт полагает, что на объемы газа, принадлежащие Украине, можно регулировать цену, однако оставшуюся часть придется закупать за рубежом. При этом закупки "повесят" на украинский бизнес и местные бюджеты.