Новости

В Подмосковье женщина с ребенком погибли из-за возгорания электроматраса 10:15
Депутат Рады Кучеренко предрек Украине энергетическую катастрофу 08:55
На Саяно-Шушенскую ГЭС начали водить туристов 08:35
Синоптики: Погода в Москве 4 сентября будет напоминать октябрьскую 08:34
Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией 08:28
Forbes: Российский боевой робот "Маркер" показал новый уровень технологий 08:23
На черноморском побережье России начался бархатный сезон 07:55
Легкоатлет Сафронов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом 07:34
В Новой Зеландии число пострадавших при нападении в супермаркете возросло до 7 07:13
Фисенко: Сроки возвращения к доковидной жизни зависят от самих россиян 06:36
В Забайкалье сняли ограничение на работу учреждений допобразования 06:21
Во Владивостоке открыли памятник погибшим в Цусимском сражении 06:08
ПФР назвал условия для выплаты второй пенсии бывшим военным и силовикам 05:30
Эксперт рассказала об изменениях в правилах выплаты пенсий и пособий 04:55
В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в похищении девушки 04:48
Ущерб от паводков в Приамурье составит более 9 млрд рублей 04:35
Глава Минприроды оценил, сколько теряет Россия в год из-за наводнений 04:22
Американский миллиардер призвал россиян избавиться от доллара 04:13
Минпросвещения: Школьников не будут принуждать к вакцинации от COVID-19 04:08
Сенатор Алексей Пушков назвал экономику США огромным финансовым пузырем 03:48
Глава "Роскосмоса" пригласил Владимира Путина на запуск с космодрома Восточный 03:40
В ПФР объяснили, как проверить правильность учета стажа 03:15
Красную книгу России переиздадут впервые за 20 лет 03:05
Новицкий и Дубров завершили выход в открытый космос для подключения "Науки" 02:38
Ученые предупредили о проблемах с почками у переболевших COVID-19 02:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
04.09.2021 08:55
Рубрика: В мире

Депутат Рады Кучеренко предрек Украине энергетическую катастрофу

Текст: Александр Саможнев

Через несколько месяцев Украину ожидает энергетическая катастрофа, заявил в эфире телеканала "Наш" экс-министр по вопросам ЖКХ, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.

МИД РФ: Москва не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину

По его словам, на бирже на Украине цена на газ составляет 20 гривен (54 рубля) за кубометр. Население пока что платит семь-восемь гривен (20 рублей). Это все равно дорого, но "Нафтогаз" поддерживает цены. "Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю при отпуске цен. Это не заложено в их бюджетах", - цитирует РИА Новости Кучеренко. Тем более, что две трети от потребностей в газе, как бы власти этого не хотели, Киев будет вынужден покупать по рыночной стоимости.

Эксперт полагает, что на объемы газа, принадлежащие Украине, можно регулировать цену, однако оставшуюся часть придется закупать за рубежом. При этом закупки "повесят" на украинский бизнес и местные бюджеты.

В мире экс-СССР Украина Переговоры с Украиной по газу

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин в Благовещенске вручил награды спасателям и пожарным
Эксперт рассказала об изменениях в правилах выплаты пенсий и пособий
В Новой Зеландии число пострадавших при нападении в супермаркете возросло до 7
Захарова ответила на заявление Киева о снятии с "крючка" Минских соглашений
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире