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04.09.2021 22:57
Рубрика: Власть

До 1 776 сократилось число военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 85 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте более 38,8 тысячи человек.

Кроме того, свыше 136,2 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 776 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 629 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Восемь военных лечатся у гражданских медиков. Еще более тысячи ста человек изолированы на дому.

Фото: Кирилл Брага \ РИА Новости
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Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако состояние одного пациента врачи оценивают как тяжелое. А у 7 инфицированных коронавирусом они диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 44 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 202 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи человек, 299 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 27,7 тысячи пациентов, почти 9,5 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сообщается, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 122 552 человека.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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