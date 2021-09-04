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04.09.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили, что будет с ценами на подсолнечное масло после соглашений

Текст: Татьяна Карабут

В пятницу, 3 сентября, Минсельхоз определил экспортную пошлину на подсолнечное масло, которая будет действовать в октябре. Она увеличена сразу на 57,3 доллара - до 227,2 доллара с 169,9 доллара в сентябре.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Соглашения по ценам на подсолнечное масло не будут продлены

Пошлина на октябрь рассчитана на основе индикативной цены 1324,7 доллара за тонну (в сентябре - исходя из 1242,8 доллара за тонну). Мировые цены на подсолнечное масло выросли, отсюда - и рост пошлины. Но эта индикативная цена посчитана за масло старого урожая, на новый урожай цены несколько ниже - в районе 1240 долларов за тонну, говорит генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Эта цена нового урожая отразится уже в следующей пошлине на ноябрь, которая очевидно снизится, считает эксперт.

Соответственно, должны снизиться и цены производителей масла на конечную продукцию. Мало того, что со сбором урожая они традиционно снижаются как на подсолнечник, так и на масло, дополнительное давление будет оказывать высокая октябрьская пошлина. По идее это должно отразиться и на розничных ценах. Но от производства до полки есть еще определенный лаг в виде логистики и торговых сетей. Поэтому оперативной реакции ждать не стоит, считает Петриченко.

Экспортная пошлина на подсолнечное масло "отвяжет" внутренние цены от мировых, которые на подсолнечное масло и практически на все основное продовольствие стремительно растут второй год, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По оценке союза, отпускные цены производителей масла в начале сезона могут быть даже ниже 95 рублей за литр, прописанных в соглашении о заморозке цен. Они действуют до 1 октября 2021 года.

"Ни о каком росте потребительских цен на подсолнечное масло речи быть не может", - уверен эксперт.

Но в перспективе союз рассчитывает на введение адресной помощи для социально-незащищенных слоев населения, которая позволит отказаться от экспортной пошлины на готовую продукцию как механизма стабилизации внутренних цен на масло.

Экспортная пошлина на подсолнечное масло начала действовать с сентября этого года, она введена на год - по 31 августа 2022 года. Правительство рассчитывает, что таким образом удастся снизить цену на подсолнечное масло внутри страны. Экспортеры будут вынуждены снижать цену закупки подсолнечного масла на внутреннем рынке на размер пошлины, чтобы иметь возможность продать товар на мировом рынке. При этом в России также действует фактически запретительная пошлина на вывоз подсолнечника (50%).

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Пошлина, по сути, заменит соглашения о заморозке цен между производителями и торговыми сетями, которые подписаны в конце прошлого года. По ним литр подсолнечного масла не может стоить дороже 95 рублей за литр в опте и 110 рублей за литр в рознице. Власти уже неоднократно заявляли, что не собираются их продлевать, поскольку это нерыночный механизм и может привести к дефициту товара.

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой (1 тыс. долларов за тонну) и индикативной ценой (рассчитывается каждый месяц на основе мировых цен), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за тонну).

По данным федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе на 29 августа, экспорт масложировой продукции с начала года вырос на 44% до 4,455 млрд долларов.

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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