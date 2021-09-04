Евгений Нифантьев: Нужно локализовать производство лекарственных субстанций в стране

Развитие отечественной медицины и фармацевтики на ближайшие годы обсудил с активными студентами и представителями молодежных организаций Москвы председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев в рамках круглого стола.

"Лекарственные препараты, которые производятся в нашей стране, делаются из субстанций. А где делаются субстанции? В Индии и Китае. Если бы вы спросили меня еще три года назад, я бы сказал, что это нормально. Это глобальный рынок: что-то делается в Индии, что-то в Китае. Но когда пришел коронавирус, все заводы Китая резко встали и отечественные производители не могли закупить субстанции. Хорошо, что китайцы сумели быстро локализовать эту угрозу у себя в стране и на сегодняшний день там лишь единичные случаи распространения коронавируса. А если бы этого не произошло, где бы мы покупали лекарственные субстанции?", - рассказал Евгений Нифантьев.

Он отметил, что государству необходимо работать над тем, чтобы локализовать производство субстанций в стране, стремиться к технологическому суверенитету. Это обеспечит национальную лекарственную безопасность.

"Еще 10 лет мы не могли подумать, что против России могут вводиться санкции и что они могут быть негуманными, а сейчас мы уже готовы ко всему. Мы большая и сильная страна. И должны стремиться к тому, чтобы лучшие технологии были сосредоточены у нас", - подчеркнул эксперт.

В 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.

Как отметила председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина, Россия имеет мощную научную базу и производственные мощности, что позволит в достаточно короткие сроки перейти на производство лекарственных субстанций.

"Кроме того, нам необходимо сосредоточиться на подготовке новых кадров. Тогда мы сможем не только нарастить объемы производства субстанций внутри страны, но и начать экспортировать", - подчеркнула Шлямина.