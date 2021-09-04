Евгений Нифантьев: Нужно локализовать производство лекарственных субстанций в стране

Новости

Смолов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Кипром 17:54
В РЖД напомнили, как можно сэкономить на поездке 17:40
Талибы применили слезоточивый газ против протестующих женщин 17:35
На Урале погибла девушка, упавшая с колеса обозрения 17:27
МИД: Посольства западных стран финансировали противоправную деятельность в России 17:23
Путин поздравил российских лучников, взявших золото на Паралимпиаде 16:54
Сборная России опередила США в медальном зачете Паралимпиады 16:29
СМИ назвали основных претендентов на место премьера Японии 16:25
На Кубе начали вакцинацию от коронавируса детей и подростков 16:24
Сборная России завоевала десять медалей в предпоследний день Паралимпиады 16:18
Штурмовавший Капитолий "викинг" признал себя виновным 16:15
Нобелевский лауреат предупредил о рисках новых пандемий из-за климата 15:58
Примаков: РФ не допустит ущемления прав русскоязычных в бывших странах СССР 15:25
Алексей Чекунков об авиакомпании "Аврора" и городах-миллионниках на Дальнем Востоке 14:45
Российские лучники Смирнов и Сидоренко стали чемпионами Паралимпиады 14:41
По факту отравления в нижегородской гимназии завели уголовное дело 14:40
В "Спартаке" заявили, что не собираются увольнять Виторию 14:31
Арестован нижегородец, державший похищенную девушку в подвале 13:22
Двое отравившихся в нижегородской гимназии детей госпитализированы 13:13
Чекунков назвал способ решить проблему бюджетной обеспеченности регионов ДФО 13:05
Прокуратура начала проверку после отравления детей в Нижнем Новгороде 12:43
Российские паралимпийцы завоевали пять медалей в утренней программе Игр 12:40
Чекунков оценил необходимость городов-миллионников на Дальнем Востоке 12:36
В Москве у прохожего отобрали 27 миллионов рублей 12:34
Бахрейн разрешил применять "Спутник Лайт" для бустерной прививки 12:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
04.09.2021 17:58
Рубрика: Экономика

Евгений Нифантьев: Нужно локализовать производство лекарственных субстанций в стране

Текст: Анна Полтавцева

Развитие отечественной медицины и фармацевтики на ближайшие годы обсудил с активными студентами и представителями молодежных организаций Москвы председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев в рамках круглого стола.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Россияне стали чаще покупать лекарства, но на меньшие суммы

"Лекарственные препараты, которые производятся в нашей стране, делаются из субстанций. А где делаются субстанции? В Индии и Китае. Если бы вы спросили меня еще три года назад, я бы сказал, что это нормально. Это глобальный рынок: что-то делается в Индии, что-то в Китае. Но когда пришел коронавирус, все заводы Китая резко встали и отечественные производители не могли закупить субстанции. Хорошо, что китайцы сумели быстро локализовать эту угрозу у себя в стране и на сегодняшний день там лишь единичные случаи распространения коронавируса. А если бы этого не произошло, где бы мы покупали лекарственные субстанции?", - рассказал Евгений Нифантьев.

Он отметил, что государству необходимо работать над тем, чтобы локализовать производство субстанций в стране, стремиться к технологическому суверенитету. Это обеспечит национальную лекарственную безопасность.

"Еще 10 лет мы не могли подумать, что против России могут вводиться санкции и что они могут быть негуманными, а сейчас мы уже готовы ко всему. Мы большая и сильная страна. И должны стремиться к тому, чтобы лучшие технологии были сосредоточены у нас", - подчеркнул эксперт.

В 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.

Как отметила председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина, Россия имеет мощную научную базу и производственные мощности, что позволит в достаточно короткие сроки перейти на производство лекарственных субстанций.

"Кроме того, нам необходимо сосредоточиться на подготовке новых кадров. Тогда мы сможем не только нарастить объемы производства субстанций внутри страны, но и начать экспортировать", - подчеркнула Шлямина.

Экономика Отрасли Фарминдустрия

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
ЦИК: Видеонаблюдение на выборах будет беспрецедентным
Telegram, Facebook и Twitter грозят штрафы на общую сумму в 72 млн рублей
Эксперт рассказала об изменениях в правилах выплаты пенсий и пособий
В Кабуле из-за беспорядочной стрельбы в воздух погибли 17 человек
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии