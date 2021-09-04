Генерал армии Анатолий Куликов отмечает юбилей

Сегодня руководители буквально всех силовых ведомств, в том числе - МВД, Росгвардии и Минообороны, поздравляют Анатолия Сергеевича Куликова с юбилеем.
Юрий Жданов, президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант:
- Когда он возглавлял МВД, я был одним из руководителей Управления международного сотрудничества министерства, неоднократно готовил и выезжал с Анатолием Сергеевичем в загранкомандировки. Это были и Советы министров внутренних дел государств участников СНГ, Совет Европы, Германия, Израиль и ряд других государств. Его предложения по расширению института полицейских атташе поддержал тогда министр иностранных дел Евгений Примаков. Последующее руководство МВД развило этот институт до десятков государств.
В моей жизни Анатолий Куликов принял судьбоносное решение, назначив меня в 34 года начальником Московской академии МВД России, доверив мне 5000-й коллектив. Сейчас он возглавляет экспертный совет российской секции Международной полицейской ассоциации и в постоянном режиме помогает мне в работе.
Только за последний год мы провели несколько совместных мероприятий: от научно-практических конференций по актуальным вопросам борьбы с преступностью и роли министров внутренних дел Советского Союза в развитии МВД России до соревнований по стрельбе среди команд Клуба военачальников, Международной полицейской ассоциации, военных и полицейских атташе, проходящих службу при посольствах в Москве.
Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья и продолжать оставаться наставником и учителем для нового поколения сотрудников органов правопорядка!