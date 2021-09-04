Генерал армии Анатолий Куликов отмечает юбилей

Новости

Кубица заменит Райкконена на Гран-при Нидерландов 11:50
Мишустин выделил еще 480 млн рублей на выплаты кураторам групп в колледжах 11:25
В России сделали более 180 млн тестов на коронавирус 11:20
Оперштаб: В Москве выявлено 1 549 новых случаев COVID-19 11:19
Определился победитель Паралимпийских игр в медальном зачете 11:02
Путин присвоил Исхакову звание "Заслуженный летчик-испытатель" 10:37
Юрист предупредила о штрафах за проживание не по месту регистрации 10:34
В Подмосковье женщина с ребенком погибли из-за возгорания электроматраса 10:15
Депутат Рады Кучеренко предрек Украине энергетическую катастрофу 08:55
На Саяно-Шушенскую ГЭС начали водить туристов 08:35
Синоптики: Погода в Москве 4 сентября будет напоминать октябрьскую 08:34
Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией 08:28
Forbes: Российский боевой робот "Маркер" показал новый уровень технологий 08:23
На черноморском побережье России начался бархатный сезон 07:55
Легкоатлет Сафронов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом 07:34
В Новой Зеландии число пострадавших при нападении в супермаркете возросло до 7 07:13
Фисенко: Сроки возвращения к доковидной жизни зависят от самих россиян 06:36
В Забайкалье сняли ограничение на работу учреждений допобразования 06:21
Во Владивостоке открыли памятник погибшим в Цусимском сражении 06:08
ПФР назвал условия для выплаты второй пенсии бывшим военным и силовикам 05:30
Эксперт рассказала об изменениях в правилах выплаты пенсий и пособий 04:55
В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в похищении девушки 04:48
Ущерб от паводков в Приамурье составит более 9 млрд рублей 04:35
Глава Минприроды оценил, сколько теряет Россия в год из-за наводнений 04:22
Американский миллиардер призвал россиян избавиться от доллара 04:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
04.09.2021 11:14
Рубрика: Власть

Генерал армии Анатолий Куликов отмечает юбилей

Текст: Михаил Фалалеев
На долю Анатолия Сергеевича Куликова выпало возглавлять внутренние войска МВД России, а затем и само МВД на сломе эпох. В 90-е годы, во время первой и второй чеченских войн, в период становления новой российской государственности нужны были сильные люди, умеющие принимать быстрые и правильные решения. Он часто говорил президенту "нет", зная, что на столе лежит указ о его отставке.

Сегодня руководители буквально всех силовых ведомств, в том числе - МВД, Росгвардии и Минообороны, поздравляют Анатолия Сергеевича Куликова с юбилеем.

Фото: Минобороны РФ
На форуме "Армия-2021" показали вооружение, не имеющее аналогов

Юрий Жданов, президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант:

- Когда он возглавлял МВД, я был одним из руководителей Управления международного сотрудничества министерства, неоднократно готовил и выезжал с Анатолием Сергеевичем в загранкомандировки. Это были и Советы министров внутренних дел государств участников СНГ, Совет Европы, Германия, Израиль и ряд других государств. Его предложения по расширению института полицейских атташе поддержал тогда министр иностранных дел Евгений Примаков. Последующее руководство МВД развило этот институт до десятков государств.

В моей жизни Анатолий Куликов принял судьбоносное решение, назначив меня в 34 года начальником Московской академии МВД России, доверив мне 5000-й коллектив. Сейчас он возглавляет экспертный совет российской секции Международной полицейской ассоциации и в постоянном режиме помогает мне в работе.

Только за последний год мы провели несколько совместных мероприятий: от научно-практических конференций по актуальным вопросам борьбы с преступностью и роли министров внутренних дел Советского Союза в развитии МВД России до соревнований по стрельбе среди команд Клуба военачальников, Международной полицейской ассоциации, военных и полицейских атташе, проходящих службу при посольствах в Москве.

Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья и продолжать оставаться наставником и учителем для нового поколения сотрудников органов правопорядка!

Власть Безопасность Правоохранительная система

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин в Благовещенске вручил награды спасателям и пожарным
Эксперт рассказала об изменениях в правилах выплаты пенсий и пособий
В Новой Зеландии число пострадавших при нападении в супермаркете возросло до 7
В Кабуле из-за беспорядочной стрельбы в воздух погибли 17 человек
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией