Генерал армии Анатолий Куликов отмечает юбилей

На долю Анатолия Сергеевича Куликова выпало возглавлять внутренние войска МВД России, а затем и само МВД на сломе эпох. В 90-е годы, во время первой и второй чеченских войн, в период становления новой российской государственности нужны были сильные люди, умеющие принимать быстрые и правильные решения. Он часто говорил президенту "нет", зная, что на столе лежит указ о его отставке.

Сегодня руководители буквально всех силовых ведомств, в том числе - МВД, Росгвардии и Минообороны, поздравляют Анатолия Сергеевича Куликова с юбилеем.

Юрий Жданов, президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант:

- Когда он возглавлял МВД, я был одним из руководителей Управления международного сотрудничества министерства, неоднократно готовил и выезжал с Анатолием Сергеевичем в загранкомандировки. Это были и Советы министров внутренних дел государств участников СНГ, Совет Европы, Германия, Израиль и ряд других государств. Его предложения по расширению института полицейских атташе поддержал тогда министр иностранных дел Евгений Примаков. Последующее руководство МВД развило этот институт до десятков государств.

В моей жизни Анатолий Куликов принял судьбоносное решение, назначив меня в 34 года начальником Московской академии МВД России, доверив мне 5000-й коллектив. Сейчас он возглавляет экспертный совет российской секции Международной полицейской ассоциации и в постоянном режиме помогает мне в работе.

Только за последний год мы провели несколько совместных мероприятий: от научно-практических конференций по актуальным вопросам борьбы с преступностью и роли министров внутренних дел Советского Союза в развитии МВД России до соревнований по стрельбе среди команд Клуба военачальников, Международной полицейской ассоциации, военных и полицейских атташе, проходящих службу при посольствах в Москве.

Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья и продолжать оставаться наставником и учителем для нового поколения сотрудников органов правопорядка!