Юрист предупредила о штрафах за проживание не по месту регистрации

В некоторых случаях длительное проживание не по месту постоянной регистрации может повлечь за собой штраф. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.

"Противники регистрации ссылаются на установленную Конституцией свободу передвижения граждан и единство территории России. Однако регистрация необходима для того, чтобы иметь территориальную привязку гражданина к адресу", - сказала она.

Юрист объяснила, что на адрес регистрации приходят все письма и оповещения от государственных органов. Кроме того, этот адрес определяет место постановки на налоговый и воинский учет.

Временная регистрация нужна, если гражданин планирует проживать в другом месте и, как правило, регионе более 90 дней, отметила Кудерко. За нарушение правил регистрации административную ответственность несут как гражданин, так и собственники жилья, которые не сообщили и не поставили съемщика на временный учет.

Для граждан штраф составляет от двух до трех тысяч рублей, для собственников жилья - от двух до пяти тысяч, для юрлиц - от 250 до 750 тысяч рублей. В некоторых регионах размер штрафа может быть больше, предупредила юрист.