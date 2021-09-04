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Рубрика: Экономика

Как изменятся правила выплаты пенсий и пособий с 2022 года

Текст: Василий Кошкин

С 2020 года неработающим пенсионерам, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума, не придется подавать заявления для получения социальных доплат к пенсии. Вся процедура будет автоматической, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Аналогичные правила будут действовать и при соцдоплатах безработным гражданам предпенсионного возраста (за два года до выхода на пенсию), если они не могут официально трудоустроиться, а также для россиян с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста.

Доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности, если общий трудовой стаж составляет 30 и более лет, будут также начисляться автоматически.

Еще одно изменение касается жителей сельской местности - с 2022 года они смогут получать надбавку в размере 25 процентов. Для этого необходимо выполнить единственное условие - прожить в сельской местности не менее 30 лет.

При этом статус сельского жителя будет актуален лишь на момент назначения пенсии. Надбавка сохранится даже после переезда, уточнила Финогенова.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Кроме того, со следующего года будет расширен функционал портала госуслуг - с его помощью россияне (мужчины старше 45 лет, женщины - после 40 лет) смогут узнать о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах.

Ранее в Росстате сообщили, что средний размер назначенной пенсии в июле составил 15 802 рубля. Это превышает показатели годичной давности на 5,5 процента.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минэкономразвития Росстат

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