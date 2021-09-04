Как изменятся правила выплаты пенсий и пособий с 2022 года

С 2020 года неработающим пенсионерам, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума, не придется подавать заявления для получения социальных доплат к пенсии. Вся процедура будет автоматической, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Аналогичные правила будут действовать и при соцдоплатах безработным гражданам предпенсионного возраста (за два года до выхода на пенсию), если они не могут официально трудоустроиться, а также для россиян с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста.

Доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности, если общий трудовой стаж составляет 30 и более лет, будут также начисляться автоматически.

Еще одно изменение касается жителей сельской местности - с 2022 года они смогут получать надбавку в размере 25 процентов. Для этого необходимо выполнить единственное условие - прожить в сельской местности не менее 30 лет.

При этом статус сельского жителя будет актуален лишь на момент назначения пенсии. Надбавка сохранится даже после переезда, уточнила Финогенова.

Кроме того, со следующего года будет расширен функционал портала госуслуг - с его помощью россияне (мужчины старше 45 лет, женщины - после 40 лет) смогут узнать о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах.

Ранее в Росстате сообщили, что средний размер назначенной пенсии в июле составил 15 802 рубля. Это превышает показатели годичной давности на 5,5 процента.