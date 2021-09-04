Как понять, научился ли ребенок читать

Замечали, что ваш школьник может десять раз перечить задачу и так и не понять, что от него хотят? Или ему надо пять раз перечить параграф по обществознанию или химии, чтобы пересказать хотя бы половину? С художественной литературой, особенно той, что задают в школе вообще засада - вроде сидит ребенок с книгой, читает, а начнешь что-то спрашивать и… пустота. Родители привычно все списывают на лень и равнодушие ко всему, кроме очередной порции развеселых роликов из TikTok.

Но не все так просто, уверена Ольга Азова, практикующий логопед, директор детского неврологического и реабилитационного центра "Логомед" и доцент кафедры логопедии Московского психолого-социального университета. Возможно, причина в том, что ваш ребенок просто не научился читать. Нет, он, конечно, складывает слова в предложения и "проглатывает" страницы текста. Но, что остается в памяти? Понимает ли он, что читает? Действительно ли у него отработан навык чтения? Об этом, а также о том, что должно насторожить родителей и почему не стоит откладывать визит к специалистам, мы поговорили с Ольгой Азовой.

В сентябре, как правило, школьники отчитываются о том, что прочитали летом. Как вы относитесь к летним спискам чтения? Нужны ли они?

Ольга Азова: Я хорошо отношусь к чтению книг, но мне категорически не нравится, когда есть жесткое принуждение. Эти списки - как дамоклов меч нависают над ребенком. Все-таки чтение - это многоаспектный процесс. Там и получение знаний, и эмоций, и удовольствие. Хочется, чтобы у детей был не только навык, но и сформировался читательский интерес, выработался вкус к хорошей литературе. Другое дело, чтобы учиться (по любому предмету), нужно сначала сформировать базовый навык чтения.

А вот об этом давайте поподробнее. Большинство родителей уверены, что если их ребенок научился складывать буквы в слова, а слова в предложения, то он уже научился читать. Но в итоге мы получаем подростков, которые не понимают, что читают и не могут пересказать параграф из учебника.

Ольга Азова: Сам процесс чтения очень непростой. Сначала, действительно, необходимо научиться объединять буквы в слоги, слоги в слова, слова в предложения, то есть освоить технику чтения. Следующий этап - учим осмыслять и понимать прочитанное. Главное, не спешить и постепенно осваивать каждый из этапов.

Вы правильно заметили, что понимание прочитанного у многих современных школьников затруднено. Причин тут несколько. Во-первых, плохая техника чтения и неправильный способ обучения (например, "бухштабирование" - чтение по буквам). Плохо, если навык еще не сформировался, а ребенка начинают искусственно ускорять. В погоне за скоростью чтения легко не заметить, что ребенок плохо понимает прочитанное. Во-вторых, проблемы могут быть физиологическими и неврологическими. Головные боли, утомляемость, сонливость, носовые кровотечения, боли в спине и в ногах, нарушение осанки - все это не позволяет ребенку сосредоточиться на чтении. Причиной может быть и хроническая усталость, и стресс, а как результат - снижение успеваемости. Нерешенные вовремя речевые проблемы могут привести к семантической дислексии.

Может главная причина в том, что сегодня принято готовить детей к школе заранее? К первому классу ребенок уже умеет писать, считать и читать. Но буквально в первые месяцы родители сталкиваются с тем, что ребенок не может прочитать и повторить правило, не понимает задачу по математике… Как быть?

Ольга Азова: Вы не представляете какой это важный вопрос! Сейчас действительно начинают "учить с пеленок", но с точки зрения нейрофизиологии организм ребенка категорически к этому не готов. Многим кажется, что так можно развить детей, а на самом деле это своеобразная дрессура. Пока у детей не сформируется произвольная деятельность (обычно к 8-9 годам), никакой запас знаний длительного эффекта не даст.

По данным исследования функционального и когнитивного развития ребенка, которое в течение 20 лет проводил Институт возрастной психологии РАО, у 40-60 процентов детей отмечается нарушение внимания, в том числе селиктивного, у 60 процентов - несформированность речи, еще у 60 процентов не сформирована та самая произвольная регуляция деятельности. Это к вашему вопросу о проблемах с пониманием.

Теперь о чтении. Сам процесс чтения происходит во время фиксации взора на слове, то есть в статике. Так вот, ученые выяснили, что только в шесть лет у детей начинаются формироваться зрительные дифференцировки. Если начать учить читать с трех лет, то формируется неадекватный механизм, при котором нет целостного восприятия нескольких букв. Короткая фиксация на букве, даже не на слоге, и взгляд убегает, а потом много раз возвращается. Это так называемое "угадывающее чтение", которое превращает процесс чтения в бессмысленно занятие. Поэтому повторюсь еще раз - не спешите!

Меня в свое время учили: будешь много читать - станешь грамотно писать. Так ли это на самом деле?

Ольга Азова: Это верно наполовину. Читать нужно много - это и расширение кругозора, и приобретение опыта. Но бывает так, что ребенок читает много, но плохо, а пишет еще хуже. Почему? Потому что опора идет на зрительный анализатор, а он может быть у этого ребенка не ведущим.

Да, чаще всего у детей с нарушением устной речи лучше развито зрительное восприятие, оно является своеобразной опорой, сохранным звеном - "костыликом". Но так бывает не у всех. Есть дети, у которых зрительное восприятие и память нарушены: "увидел, но не запомнил", тут уж, читай - не читай, зрительный образ слова не запоминается. В отличие от обладателей великолепной зрительной памяти, которые чаще запоминают слова в процессе чтения. Тут очень важен уровень компетенции специалиста, который должен понять механизм нарушения и направлять коррекционные приемы на проблемное звено.

Нам, родителям, свойственно списывать трудности в учебе на лень и не собранность. И вместо того, чтобы отвести ребенка к специалисту, чаще беремся "за ремень". Есть ли какие-то красные флажочки, которые бы указывали на то, что проблема серьезная и медлить с ее решением нельзя?

Ольга Азова: Резкие протесты, низкая скорость чтения и нежелание читать, много ошибок при письме, жалобы на "плохое поведение" в школе, слишком медленное включение в работу, нарушение внимания… Это все поводы обратиться к специалисту.

Посоветует какие-то пособия и рабочие тетради для развития навыка чтения?

Ольга Азова: Мне нравится метод японца Тору Кумона, чьи книги и пособия в России выходят в издательстве "МИФ". Он его придумал еще в середине прошлого века, чтобы помочь своему сыну с математикой. Суть в том, чтобы заранее определять, сколько ребенок должен выполнить упражнений и заканчивать занятие до того, как он устал. Кумон советует заниматься каждый день по 20-30 минут и отказываться от занятия, если оно превращается в стресс для ребенка и родителя. Так, при правильной подаче материала и с адекватной помощью каждый ребенок может научиться абсолютно всему. Важно проводить занятия ежедневно и в определенное время. Это своеобразный тренинг школьных навыков: не только выполнять задания по все возрастающей сложности правильно, но и делать это за отведенное время. Я так подробно рассказываю про систему Кумона потому, что она концептуально совпадает с тем, что я советую делать родителям и специалистам - создать свои тетради и занятия с постепенной степенью усложнения - порционно, начиная с очень простого, но ежедневно и в одно и то же время. По такому принципу построено мое пособие "Чтение с увлечением". Там много полезных упражнений, слов разной структуры, смешных предложений вроде "Муха села Петьке на нос", которые так нравятся детям, и коротких рассказов. А еще там можно рисовать.

Хорош метод Олеси Лихуновой, многодетной мамы-блогера, которая пишет для своих детей короткие смешные предложения и рассказики. Их можно скачать и распечатать. Интересны книжки с подписями Татьяны Русситы. Еще есть письма от гномика Гоши "Я научу тебя читать" от Сергея Федина и серия книг Роба Скотта, в том числе "Котенок Шмяк".

Как научить ребенка понимать прочитанное?

Советы от Ольги Азовой

1.Проверьте знание букв. Очень часто дети знают буквы в конкретной азбуке, а написанные в другом размере, шрифте или сплошном тексте вызывают трудности.

2.Понимание улучшится, если текст будет интересен и доступен ребенку, хотя совместить это бывает непросто. Первые тексты обычно неинформативны и скучны, а те, что интересны, имеют большой объем или слишком мелкий шрифт. Попробуйте использовать диафильмы или наборы открыток. Там есть картинка, мало текста, крупный шрифт, короткие фразы и интересное содержание.

3.Сначала работаем над техникой. Искусственно не подгоняем (скорость нарастет по мере образования навыка). Если слышите, что нить сюжета потеряна, переспросите ребенка - понял ли он, что прочитал. Если нужно, подскажите сюжет. Если ребенок при чтении не соблюдает интонацию конца предложения или нелогично делает паузы, помогите ему - почитайте вместе с ним.

4.Используйте все подсказки и тренажеры. Особенно те, что под рукой - палец, линейка, карандаш, губы (шевелить губами). Пусть водит пальчиком под строкой столько, сколько нужно. Когда навык образуется, все "помощники" исчезнут сами.

5.Читайте книги, которые выбрал сам ребенок. Значит ему это интересно, и он сам захочет понять, что читает.

6.Просите ребенка читать абсолютно все, что попадается на глаза: плакаты, билборды, заголовки в книгах и газетах, текст рекламы, надписи на пакетах, коробках. Главное - читать!

7.Пишите друг другу записки крупным разборчивым почерком. К празднику - открытки и телеграммы.

8.Заведите словарь-глоссарий. Пишите туда малоизвестные слова. Ребенок будет читать, вы разъяснять. Далее вместе составьте предложения с новыми словами. Так пополняется лексикон.

9.Учите наизусть по одному четверостишию в день, разъясняя смысл непонятных слов.

10. Читайте сказки, басни, былины и рассказы (по типу Л.Н. Толстого). Там есть скрытый смысл, логический вывод, который должен быть понятен ребенку. Обращайте внимание на описание внешнего вида героев, обсуждайте их поступки, сильные и слабые стороны их характеров.

11. Читать по очереди: ребенок, родитель… Читайте на ночь, чтобы это было последнее событие дня. Это запоминается.

12.Просите пересказать текст. Помогайте ребенку: наводящие вопросы, логические связки.