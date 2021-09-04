Картину с вооруженным сыном Лукашенко выставили во Дворце Независимости

Среди подарков, которые получил Александр Лукашенко в свой день рождения 30 августа, один уже заслужил быть представленным во Дворце независимости - официальной резиденции главы государства. Речь идет о художественном холсте, информирует БЕЛТА, на котором белорусский руководитель изображен вместе с младшим сыном Николаем в разгар прошлогодних акций протеста оппозиции в Минске.

Полгода трудилась над картиной дочь одного из сотрудников Службы безопасности президента, пояснила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, которая провела 4 сентября экскурсию по Дворцу независимости для жителей агрогородка из Гомельской области.

Агентство уточняет, что гости стали первыми, кто увидел и смог оценить этот творческий порыв художника, о котором в первый осенний день рассказывал журналистам Лукашенко, подчеркнув, что для него самые ценные подарки именно те, что сделаны собственными руками.

Описывая сюжет, президент пояснил, что на нем он изображен в тот момент, когда "бегал с Колей с автоматом, и это такой был важный в жизни момент". Кстати, в августе прошлого года близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого" разместил кадры прилета Лукашенко в резиденцию.

На кадрах было видно, как верховный главнокомандующий выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции в сопровождении сына Николая, также вооруженного автоматом. "Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - поделился своим эмоциями президент.