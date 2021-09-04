МИД: Посольства западных стран финансировали противоправную деятельность в России

Организации, признанные в России экстремистскими, получали финансирование от иностранных дипломатических представительств. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, - десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и все подтвердилось", - написала Захарова.

По ее словам, схема состояла в том, что посольства нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам, ассоциируемым со скандальным блогером Навальным. При этом больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ. "В подобной веселой карусельке также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО", - уточнила дипломат.

"Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых - со всем этим пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты", - продолжила Захарова.

Она также отметила, что в подобной ситуации с участием России Запад бы впал в истерику.

Десятки российских дипломатов после выборов в США в 2016 году массово выслали, обвинив во вмешательстве в американские выборы без единого доказательства, напомнила официальный представитель МИД РФ.