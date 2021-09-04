На Кубе начали вакцинацию от коронавируса детей и подростков

Куба стала первой страной в мире, в которой началась массовая вакцинация детей и подростков от коронавируса. Накануне кубинский Центр государственного контроля за медицинскими препаратами и оборудованием одобрил экстренное использование вакцины Soberana02 для детей и подростков в возрасте от двух до 18 лет.

"Одобрено разрешение на экстренное использование кубинской вакцины Soberana02 для детей и подростков в возрасте от двух до 18 лет. Решение принято после того, как препарат подтвердил соответствие установленным требованиям по качеству, безопасности и иммуногенности в данной возрастной группе", - говорится в заявлении кубинского регулятора.

В планах кубинских властей закончить вакцинацию несовершеннолетних к 15 ноября, после чего будет возможно полноформатное возобновление очного обучения в школах и университетах. Пока же учебный год на Кубе стартует в дистанционном формате. Для этого в эфире местного телевидения для школьников будут транслироваться видео-уроки.

Всего к ноябрю на Острове Свободы от коронавируса планируют вакцинировать 92,6% всего населения. На сегодняшний день, согласно данным кубинского минздрава, полный курс вакцинации из трех доз прошли практически четыре миллиона человек из 11-миллионного населения республики.