На курортах Кубы для отдыхающих россиян организуют выездные пункты голосования

Отдыхающие на Кубе россияне смогут принять участие в парламентских выборах. Для этого сотрудниками Генконсульства России в Гаване будут организованы выездные избирательные пункты на популярных среди российских туристов направлениях - Варадеро и Кайо-Коко. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

"Мы проведем выездное голосование для наших туристов, отдыхающих в Варадеро и на Кайо-Коко, где сейчас находятся около 4000 отдыхающих из России. В Варадеро голосование состоится 11 сентября, а на Кайо-Коко - 14 сентября", - отметила российский генконсул. Она добавила, что в день голосования будут запущены специальные бесплатные автобусы, которые будут ходить через все отели, расположенные на курортах, и отвозить отдыхающих в одну из гостиниц, где расположится участковая избирательная комиссия. "В Варадеро мы планируем организовать два пункта голосования, а на Кайо-Коко один", - добавила Мгеладзе.

"Чтобы проголосовать, туристам достаточно иметь при себе загранпаспорт. Мы надеемся, что отдыхающие примут участие в выборах. Дополнительную информацию о процессе голосования будем распространять среди туристов через туроператоров, на чью помощь мы рассчитываем", - добавила генконсул.

Мгеладзе сообщила, что в Гаване выборы будут организованы в единый день голосования 19 сентября, а до этого российские дипломаты совершат турне по Острову Свободу, где проведут выездное голосование в ряде кубинских городов.

"Выездное голосование будет организовано в городах Сьенфуэгос, Сьего-де-Авила, Камагуэй, Ольгин, Сантьяго-де-Куба, Баямо. Всего на Кубе проживает около 2000 наших соотечественников, и у всех будет возможность принять участие в парламентских выборах", - заявила Мгеладзе. Она также выразила благодарность кубинским властям, оказывающим поддержку в процессе организации голосования, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране.