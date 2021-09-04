Новицкий и Дубров завершили выход в открытый космос для подключения "Науки"

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос, в рамках которого они начали работы по интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука". "49-й плановый выход в открытый космос по российской программе МКС завершен", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Отмечается, что космонавты вернулись на МКС. Выходной люк стыковочного отсека "Поиск" был закрыт в 01:35 мск 4 сентября. Продолжительность внекорабельной деятельности составила 7 часов 54 минуты.

Новицкий и Дубров приступили к работам в открытом космосе в пятницу в 17:41 мск. Космонавты подключили кабели системы электроснабжения к новому модулю "Наука", смонтировали перекидной поручень на втором приборно-грузовом отсеке по 3-й плоскости модуля "Наука", а также подключили кабель Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю, говорится на сайте "Роскосмоса".

Отмечается, что часть задач была перенесена на следующую плановую внекорабельную деятельность, которая запланирована на 9 сентября. Всего же для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечен на ноябрь 2021 года, запланирована серия из десяти выходов до конца 2022 года.