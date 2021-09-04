ПФР назвал условия для выплаты второй пенсии бывшим военным и силовикам

Бывшие военные и сотрудники правоохранительных органов при определенных условиях могут иметь право на назначение второй пенсии - по линии Пенсионного фонда. Об этом рассказали в отделении ПФР по Новосибирской области.

Для того, чтобы у военного пенсионера возникло право на назначение страховой пенсии по старости, необходимо:

- достигнуть на момент назначения пенсии общеустановленного пенсионного возраста. При этом выплата может быть назначена и досрочно (например, если человек работал в тяжелых или вредных условиях труда);

- иметь регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования (в этом случае сведения о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах и данные о периодах работы в гражданских учреждениях будут отражены на индивидуальном лицевом счете в ПФР);

- иметь стаж работы в гражданских организациях, не учтенный при назначении "военной" пенсии (в 2021 году - не менее 12 лет страхового стажа);

- иметь в наличии требуемую сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов (в 2021 году - 21 пенсионный коэффициент).

Подать заявление о назначении страховой пенсии по старости можно, обратившись в отделение ПФР, а также в электронном виде через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг.

"К заявлению должна быть представлена справка ведомства по месту получения пенсии о периодах службы, работы, учтенных при назначении "военной" пенсии, а также приобщены документы, подтверждающие "гражданский" стаж (трудовая книжка, трудовой договор или иные)", - отметили в ПФР.