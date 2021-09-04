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04.09.2021 12:34
Рубрика: Происшествия

Полиция предупредила о мошенниках, угрожающих убийством

Текст: Михаил Фалалеев
Появились новые виды телефонного мошенничества. В пресс-центре МВД России сообщили, что теперь преступники угрожают своим жертвам порчей имущества и даже убийством.

Не напрямую, конечно, а через лжеучасткового, который убеждает человека перевести требуемые деньги, как говорится, во избежание неприятностей. Мол, действительно могут убить. И все действия обещает держать под контролем, чтобы разоблачить преступника.

Он входит в доверие, оставляет свой номер телефона. Поэтому когда человеку звонит другой человек с просьбой поучаствовать в задержании мошенников, тот перезванивает уже знакомому лжеполицейскому.

Он подтверждает, что действительно сейчас идет операция по задержанию группы мошенников, в связи с этим гражданину надо перевести деньги на счет вымогателя или передать их человеку, который за ними придет.

Часто жертвами таких мошенников становятся пенсионеры.

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