Познер: Для Голливуда образцом злодея остается русский человек

Несколько лет назад в одном из номеров газеты The New York Times была напечатана прелюбопытная статья (Russians: Still the Go-To Bad Guys), речь в ней идет о том, что стандартным злодеем в голливудских фильмах все еще остается русский, пишет в "Яндекс.Дзене" журналист Владимир Познер.