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04.09.2021 15:54
Рубрика: Культура

Познер: Для Голливуда образцом злодея остается русский человек

Текст: Владимир Познер
Несколько лет назад в одном из номеров газеты The New York Times была напечатана прелюбопытная статья (Russians: Still the Go-To Bad Guys), речь в ней идет о том, что стандартным злодеем в голливудских фильмах все еще остается русский, пишет в "Яндекс.Дзене" журналист Владимир Познер.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Оказывается, что в вышедшем в тот момент боевике, который называется так - это мой перевод: "Джек Райан: теневой рекрут", - Райан, агент ЦРУ, едет в Москву, чтобы разрушить планы русского бизнесмена-олигарха Виктора Черевина, который с помощью террористического нападения собирается подорвать экономику США.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет автор, даже более чем через 25 лет после падения Берлинской стены и окончания холодной войны для Голливуда образцом злодея остается русский человек.

И он перечисляет с десяток фильмов, которые подтверждают сказанное, и отмечает с иронией, что даже в фильме "Гравитация", в котором играют всего лишь три актера и действие происходит почти целиком в космосе, все равно там русские виноваты, потому что там обломки в космосе появились из-за русской ракеты и угрожают жизни американских астронавтов.

Вот, вероятно, пишет автор, ругать и обвинять русских безопасно, никто за них не вступится, никакие организации не будут высказываться, зарубежный прокат не пострадает и, очевидно, сами русские, как проживающие в Америке, так и не в Америке, уже как-то примирились с тем, что их изображают злодеями.

Кадр из фильма "Джек Райан: теневой рекрут". Фото: kinopoisk.ru

Зачем, спрашивает он, делать кино о том, что всех подслушивают, или кино об опасности терроризма, когда можно без всякого риска вынуть что-нибудь из времен "бойся красных" - и все будет в порядке.

Статья большая и не могу всю ее рассказать вам или пересказать, но в конце автор пишет замечательные слова, на мой взгляд. Он говорит так: "Сценарист и режиссер фильма "Джек Райан: теневой рекрут" выбрали все-таки правильную тему, но ошиблись злодеем: ведь американская экономика была-таки подорвана, но сделали это не русские!".

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