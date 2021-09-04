Правительство расширило перечень профессий, наиболее востребованных в экономике

Премьер-министр России Михаил Мишустин обновил перечень профессий и специальностей, наиболее востребованных в экономике страны для модернизации и технологического развития.

В него вошли 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.

Обучающиеся по ним студенты смогут претендовать на стипендии правительства. Они ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. На каждый учебный год устанавливается пять тысяч стипендий в размере до четырех тысяч рублей ежемесячно.

В правительстве рассчитывают, что это решение поможет поддержать талантливую молодежь, повысить престиж специальностей среднего профессионального образования и будет стимулировать студентов к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики.