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04.09.2021 23:35
Рубрика: В мире

Председатель КНР высоко оценил перспективы развития отношений с Россией

Текст: Константин Щепин ( "Россия-Китай: главное")
Председатель КНР Си Цзиньпин 3 сентября высоко оценил потенциал и перспективы развития отношений с Россией в видеообращении к участникам Восточного экономического форума. "Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху обладают большим потенциалом и широкими перспективами", - подчеркнул глава китайского государства, призвав к более широкому сотрудничеству по целому ряду направлений.

Среди важных точек взаимодействия председатель КНР выделил совместное преодоление коронакризиса, дальнейшую интеграцию инициативы "Один пояс и один путь" с Евразийским экономическим союзом, совместное развитие цифровой экономики и инноваций.

Будто в подтверждение слов председателя КНР о перспективности российско-китайского взаимодействия 3 сентября поступило сразу несколько сообщений о новых достижениях сотрудничества двух стран в энергетике, авиастроении, инфраструктуре. Так, "Газпром" уведомил, что суточные поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" обновили абсолютный рекорд и на 5 процентов превысили обязательства. А в Шанхае началась сборка первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера российско-китайской разработки CR-929. В течение ближайших 20 лет стороны намерены построить около 800 лайнеров, которые способны составить серьезную конкуренцию Boeing и Airbus на региональном и мировом рынках.

На Восточном экономическом форуме обозначен вектор на дальнейшее развитие поставок российской сельхозпродукции в Китай. Этот сектор стал одной из новых точек роста двусторонних торговых связей. На форуме глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков отметил: "Нам необходимо развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. Мы приветствуем торгово-инвестиционные контакты с целью увеличения производства и экспорта экологически чистого продовольствия с Дальнего Востока России в Китай".

На ВЭФ также подписано соглашение о финансировании ВЭБ.РФ знаменитого проекта по сооружению канатной дороги через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Банк вложит в этот проект 2 миллиарда рублей.

По завершению ВЭФ обсуждение российско-китайского инвестиционного взаимодействия продолжится на китайской площадке. В рамках Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFIT в Сямэне 8 сентября состоится Российско-китайский форум по инвестиционному сотрудничеству, сообщили информслужбе "Россия-Китай: главное" в торговом представительстве Российской Федерации в КНР. "Россия будет принимать участие в CIFIT в первый раз, двусторонний инвестфорум форум на ее полях тоже состоится впервые", - отметили в торгпредстве.

Целый ряд инвестиционных проектов россияне привезут и на предстоящую в ноябре в Шанхае Китайскую импортную ЭКСПО. "На выставке у России будет свой павильон, будут продемонстрированы новые возможности страны в области инноваций, интернета вещей, промышленной трансформации", - сообщил ранее торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский. Он уверен в перспективности двусторонней торговли инновациями: "Мы знаем, что Россия и Китай планируют довести ежегодный товарооборот до 200 миллиардов долларов (к 2024 году. - Прим. ред.). В этом плане перспективно расширение торговли услугами: это НИОКР, это информационные технологии и многое другое".

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