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04.09.2021 15:36
Рубрика: Культура

"Принцесса цирка" откроет новый сезон в Московском театре мюзикла

Текст: Наталья Лебедева
Свой 11-й сезон Московский театр мюзикла откроет 9 сентября спектаклем "Принцесса цирка". В планах также - премьеры для детей и мюзикл для взрослых о композиторах-эмигрантах. Еще одна важная новость - театр возвращается в Дом культуры им. Горбунова. Но это временно, пообещал на сборе труппы художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

Худрук театра сообщил, что коллектив покинет здание на Пушкинской площади в январе 2022 года.

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Любимовка"
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"Мы здесь завершаем работать 9 января и начинаем следующий этап нашей жизни на Горбушке. Скорее всего, 14 февраля. К этому времени мы проведем там ремонт", - приводит слова Михаила Швыдкого ТАСС.

Однако возвращение в ДК Горбунова будет временным. Швыдкой рассказал, что сейчас решается вопрос о строительстве собственного здания театра в центре Москвы. По его словам, проект уже готов.

Руководству Московского театра мюзикла пришлось решить еще один важный вопрос - перейти ли к формату COVID-free и пускать зрителей по QR-кодам, что позволит заполнить зал на все 100 процентов, или же продолжить соблюдать противоэпидемические меры с ограничением количества зрителей не более 500 человек на спектакль.

"Мы довольно внимательно смотрели за тем, что происходит в социальных сетях, что пишут нам зрители, и пришли к выводу, что если мы сейчас объявим наш театр свободным от ковида, то не продадим и 500 билетов. Зрители не хотят вступать в контакт с театром, если от них требуют дополнительное свидетельство их здоровья", - отметил Михаил Швыдкой.

Так что никаких QR-кодов, только обязательные маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции. Худрук добавил, что из-за ограничений театр работает себе в убыток, но это никак не сказалось на зарплате сотрудников.

"Мы живем с надеждой на то, что когда-то наступит светлое будущее, и нам разрешат 600 человек, потом 700", - сказал Швыдкой.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В новом сезоне Александринский театр собирается наверстать упущенное

В новом сезоне театр готовит для самых маленьких зрителей 3-5 лет спектакль-игру под рабочим названием "Мамонтенок".

"Нам очень хочется приучить детей к хорошей музыке, мы остановились на мелодиях из лучших советских мультфильмов: Шаинский, Гладков и далее по списку. Под это мы сочинили историю о Мамонтенке, который попадает в Африку и пытается найти свою маму", - пояснил худрук театра.

Для взрослой аудитории готовят мюзикл о композиторах-эмигрантах, повлиявших на становление американской музыкальной культуры. Это история о том, как из фольклора разных народов и культур сначала родилась джазовая музыка, а потом и сам мюзикл.

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