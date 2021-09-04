Наталья Сергунина заявила о развитии проектов городской аэромобильности

Власти Москвы намерены развивать проекты городской аэромобильности. Об этом на портале mos.ru заявила заммэра Наталья Сергунина.

Как и все крупнейшие мегаполисы мира, Москва создает необходимую инфраструктуру для аэроперевозок по городу. Проекты участников Московского инновационного кластера (МИК) в области городской аэромобильности впервые были представлены на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, прошедшем в конце июля в Жуковском.

"В столице и других ведущих городах появляется спрос на воздушные системы мониторинга, услуги доставки небольших грузов и даже пассажирские перевозки по воздуху. Главное преимущество такого транспорта - сокращение времени в пути: в будущем добраться на аэротакси из аэропорта до центра мегаполиса можно будет гораздо быстрее. Плюс еще и в том, что электродвигатели делают перспективные транспортные системы менее шумными и более экологичными", - сказала Наталья Сергунина.