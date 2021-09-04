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04.09.2021 11:26
Рубрика: Власть

Светлана Разворотнева приняла участие в мероприятии, приуроченном ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Член экспертного совета и помощник уполномоченного по правам человека в г. Москве Светлана Разворотнева призвала россиян сплотиться в борьбе с одной из самых серьезных угроз мировой безопасности - терроризмом. Об этом она сообщила на митинге памяти жертвам терактов, который прошел у Театрального центра на Дубровке.

Фото: Екатерина Бибикова
Светлана Разворотнева предлагает развивать социальные программы поддержки семьи

Ежегодно 3 сентября в столице и по всей России проходят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Сегодня москвичи приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу жертвам Норд-Оста, установленному перед зданием театра на Дубровке. Так они почтили память тех, кто погиб во время террористических атак на мирных граждан.

- Свыше двух тысяч россиян стали жертвами более чем 70 террористических актов, совершенных в период с 1999 по 2006 годы. Взрывы домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе, Буйнакске и Вологодонске, захват театра на Дубровке и школы в Беслане - задачей террористов было устрашение россиян, ослабление нашего духа. Но добиться этого им не удалось. Борьба с терроризмом стала важнейшей государственной задачей, - сказала Светлана Разворотнева.

Фото: Екатерина Бибикова

Она сообщила, что за минувшие годы террористическая активность значительно снизилась благодаря усилиям сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, которые занимаются предотвращением этих преступлений. Но только единство всех граждан нашей страны может остановить эскалацию терроризма.

- В эти дни весь мир и вся Россия выражает свое сочувствие и солидарность семьям, потерявшим в терактах близких. Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в террористических актах, направленных против россиян, против мирного населения и самое страшное - против детей. Наша общая задача - не допустить повторения этих событий, - подчеркнула она.

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