Тимофей Баженов считает киберпреступность одной из главных угроз национальной безопасности

Тимофей Баженов и Пётр Толстой приняли участие в общественной дискуссии по проблемам противодействия преступлениям в киберпространстве. Участники мероприятия поддержали инициативы по развитию просветительских проектов, которые помогут людям противостоять мошенникам. Тимофей Баженов отметил, что защита информационного пространства является приоритетным направлением новой Стратегии национальной безопасности России. Встреча прошла по инициативе глав муниципальных образований северо-востока Москвы.

"Считаю, что проблемы кибермошенничества необходимо обсуждать как можно чаще. И не только обсуждать, но и начинать действовать. Статистика по киберпреступлениям растёт с каждым днём.

Ни в чём не повинные пожилые люди теряют сбережения, которые они накапливают годами. Остановить поток преступлений могут только бескомпромиссные законодательные инициативы. Сейчас важно понять, что киберпреступность уже давно вышла за рамки обычных преступлений. Она может стать главной угрозой национальной безопасности и нашему с вами стабильному будущему", - прокомментировал Тимофей Баженов крайнюю необходимость мер противодействия преступникам, которые осуществляют свою деятельность в цифровом пространстве.

В качестве экспертов в общественной дискуссии выступили депутат Государственной Думы Пётр Толстой, руководители муниципалитетов и депутаты, представители общественных организаций округа столицы.

Пётр Толстой возглавляет рабочую группу по защите прав граждан и их персональных данных. Он рассказал, что в Госдуму поступили десятки инициатив от экспертного сообщества по эффективной реализации нацпроекта "Цифровая экономика":

"Мы получаем сотни обращений от граждан, которые просят защитить их персональные данные, не допустить того, чтобы они попали в руки мошенников. Конечно, цифровизация уже довольно плотно вошла в нашу жизнь, сами отношения между гражданами и государством переведены в электронный формат. Однако при этом нельзя допустить того, чтобы кто-то использовал личную информацию людей в корыстных и преступных целях. Работа над законодательными инициативами, направленными на защиту конституционных прав граждан, продолжится в следующем созыве Госдумы".

Тележурналист Баженов сообщил, что общественная организация "Движение Баженова" подготовила комплекс мер по эффективному противодействию преступности в цифровом пространстве. В числе других инициатив Баженов требует внесения изменений в Уголовный кодекс РФ. На его взгляд, наказание за киберпреступения нужно ужесточить, а посягательство на детей, подростков, пенсионеров и граждан других незащищённых социальных категорий приравнять к тяжким уголовным правонарушения.

Интенсивность атак преступников постоянно нарастает. По сведениям, которые недавно обнародовал Центральный Банк страны, во втором квартале зарегистрировано свыше 230 тысяч операций с банковскими счетами россиян, на которые они не давали согласие. Мошенниками похищены свыше трёх миллиардов рублей, из которых удалось вернуть лишь 7,4 процента.

По сравнению со вторым кварталом 2020-го года число фишинговых рассылок за аналогичный период текущего года выросло на 99%. Посягательства на финансы граждан России с помощью навыков социальной инженерии за отчётный период увеличилось на 143%.

Однако некоторые опасаются радикальных мер государства в борьбе с киберпреступностью. Общественный деятель, инженер Антон Тарасов прокомментировал итоги мероприятия: "Да, проблема существует. И среди моих знакомых есть люди, которые пострадали от мошенников. Но возводить проблему в статус национальной безопасности я бы не стал. Иначе борьбу с киберпреступностью можно будет легко превратить в борьбу со свободным интернетом".