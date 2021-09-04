Водохранилища Москвы наполнены для бесперебойного водоснабжения города

Все водохранилища столичной системы, несмотря на жаркое лето, наполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время водохранилища Москворецкой и Волжской водной системы наполнены до необходимых отметок, созданных резервов достаточно для обеспечения гарантированного водоснабжения города независимо от погодных условий", - отметил Петр Бирюков.

Подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

"Аномальная летняя жара не стала препятствием для бесперебойного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, - подчеркнул заммэра. - Благодаря грамотным действиям специалистов Комплекса городского хозяйства успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы".

Петр Бирюков сообщил, что на распределительной сети города продолжается усиленный контроль качества воды, организованы дополнительные точки отбора проб, в преддверии осенне-зимнего сезона проводятся профилактические промывки сетей.

"Ежедневно столица потребляет 2,8 млн кубометров воды, в городе проложено более 13 тыс. километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле, - рассказал заместитель Мэра. - Сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю".