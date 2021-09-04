В Забайкалье сняли ограничение на работу учреждений допобразования

В Забайкальском крае снят ряд ограничений в сфере бизнеса, введенных из-за COVID-19. Так с 3 сентября смогли открыться учреждения детского дополнительного образования различных форм собственности. Об этом сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на заявление минэкономразвития.

При этом для предприятий допобразования действует требование сократить количество людей в учебных классах в два раза.

Заведениям общественного питания, которые раньше должны были прекращать работу в 23:00 теперь позволили оставаться открытыми до часа ночи. Кроме того, в кафе и ресторанах вновь можно проводить банкеты. Однако сохраняется требование соблюдать масочный режим.

"К большому сожалению, заболевших в регионе еще очень много и пока ситуация не позволяет нам разрешить предпринимателям работать в привычном формате. Но шаги к снятию ограничений есть, это уже очень хорошо", - отмечает вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.