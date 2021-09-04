Забайкалье получит средства на компенсации пострадавшим от паводка

Средства из федерального бюджета направят в Забайкальский край для возмещения расходов по оказанию материальной помощи жителям региона, пострадавшим от паводка этим летом. Соответсвующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Федеральные средства должны возместить краевому бюджету затраты на оказание единовременной помощи гражданам и выплаты по полной или частичной потере имущества. Проконтролировать распределение денег должно МЧС.

Напомним, что в июле глава Забайкалья Александр Осипов обратился к Михаилу Мишустину с просьбой выделить 3,7 миллиарда рублей на ликвидацию ЧС в регионе. Он отметил, что от паводков в регионе пострадали 11386 человек в 48 населенных пунктах, а общая площадь подтоплений превысила 15 тысяч квадратных километров.