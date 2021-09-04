Прокуратура начала проверку после отравления детей в Нижнем Новгороде

Прокуратура Нижегородской области начала проверку информации о массовом отравлении учеников одной из городских школ. 40 человек обратились в Роспотребнадзор с жалобами на плохое самочувствие.

Как сообщается на сайте прокуратуры сейчас устанавливаются причины произошедшего. Будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних. Санитарные врачи уже взяли смывы с продуктов. А следователи осмотрели место происшествия.

Как подтвердили ТАСС в региональном минздраве, 4 сентября от учащихся гимназии №13 поступило несколько жалоб на симптомы, имеющие признаки ротавирусной инфекции. "Тяжелых случаев нет, у большинства детей симптоматика на сегодняшний день снижается. Роспотребнадзор проводит проверку источника инфекции"- пояснили в ведомстве. Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова в ответ на обращения родителей в соцсетях заявила, что ситуация под контролем.