Уроки в нижегородской гимназии приостановят из-за жалоб на отравления

Учебный процесс в начальных классах 13-й гимназии в Нижнем Новгороде приостановят после жалом на отравления учеников. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование учащихся и сотрудников школы. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в прокуратуре Нижегородской области заявили, что пострадать могли около 40 человек - именно столько жалоб поступило. В одном случае факт отравления уже подтвердился.