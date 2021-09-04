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Рубрика: Происшествия

В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в похищении девушки

В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в похищении местной жительницы. Сейчас злоумышленника допрашивают, рассказали в Следственном комитете России.

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Ранее сообщалось, что 24 августа 23-летняя девушка встретилась с незнакомым мужчиной и уехала с ним в неизвестном направлении. После этого на связь она больше не выходила. Благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям местонахождение пропавшей 3 сентября было установлено. Девушка находилась в подвале гаража, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Потерпевшая рассказала, что мужчина, угрожая ножом, отвел ее в подвал гаража, где девять дней насиловал.

Был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, задержан 39-летний житель Нижнего Новгорода. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

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