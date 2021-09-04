Врач рассказал о лучшем промежутке между прививками от гриппа и COVID-19

Глава информационного центра оперштаба Самарской области, врач Николай Ренц рассказал, что в регионе стартовала прививочная компания от гриппа.

- Нам надо начинать вакцинироваться от гриппа, чтобы к эпидемии, которая начнется в конце этого года, быть подготовленными. Промежуток между прививками от коронавируса и гриппа должен быть не менее месяца, - отметил медик.

Прививаться необходимо в сентябре-ноябре. В среднем уходит порядка 20 дней на формирование иммунного ответа. И еще: медики советуют сначала сделать прививку от COVID-19, а потом от гриппа.

В Самарской области от коронавируса вакцинировались более миллиона человек. Несколько недель регион находится на пике заболеваемости. Ежедневно выявляют 450 заразившихся - больше всего в Самаре и Тольятти. Медики говорят, что третья волна в регионе затянулась. До 1 ноября в Самарской области от COVID-19 планируют привить не менее 80% жителей старше 18-ти лет.

В то же время регион завезли уже 550 тысяч доз вакцины от гриппа. Охватить профилактическими прививками против этого вируса планируется не менее 60% жителей Самарской области. Такой процент гарантирует защиту, уверены специалисты Роспотребнадзора.