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04.09.2021 10:50
Рубрика: Общество

В Томске спасли от вырубки гигантский тополь размером с 10-этажный дом

Текст: Наталья Граф (Томск)

Активисты-экологи обнаружили в Томске уникальный по своим размерам тополь. Ветви дерева раскинулись на высоту десятиэтажного дома.

Фото: instagram.com/spektr.space
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Гигантский тополь вырос на пересечении улиц Усова и Дзержинской. Ствол дерева настолько широкий, что обхватить его, взявшись за руки, могут 5-6 человек. По оценкам специалистов возраст тополя составляет около 70 лет.

Однако томичи выяснили, что с 2015 года по обращению расположенного рядом ТСЖ уникальное дерево стоит в очереди на снос. Горожане решили спасти необычное растение и сделать его томской достопримечательностью. Активисты обратились в ландшафтную комиссию по вопросу возможного сохранения "короля тополей" - этого фактически уникального памятника природы.

- В ближайшее время городская ландшафтная комиссия рассмотрит вопрос об отмене разрешения на рубку этого дерева, - подключились к решению проблемы специалисты мэрии. - Уже на следующей неделе ландшафтная комиссия, дендрологи и арбористы проведут встречу, на которой обсудят мероприятия по его подрезке. Задача - найти варианты, которые не повлияют на здоровье тополя и сделают его безопасным для жителей соседних домов.

В мэрии также пообещали найти средства, чтобы огородить гигантское дерево и сделать информационную табличку.

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