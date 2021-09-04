В Томске спасли от вырубки гигантский тополь размером с 10-этажный дом

Активисты-экологи обнаружили в Томске уникальный по своим размерам тополь. Ветви дерева раскинулись на высоту десятиэтажного дома.

Гигантский тополь вырос на пересечении улиц Усова и Дзержинской. Ствол дерева настолько широкий, что обхватить его, взявшись за руки, могут 5-6 человек. По оценкам специалистов возраст тополя составляет около 70 лет.

Однако томичи выяснили, что с 2015 года по обращению расположенного рядом ТСЖ уникальное дерево стоит в очереди на снос. Горожане решили спасти необычное растение и сделать его томской достопримечательностью. Активисты обратились в ландшафтную комиссию по вопросу возможного сохранения "короля тополей" - этого фактически уникального памятника природы.

- В ближайшее время городская ландшафтная комиссия рассмотрит вопрос об отмене разрешения на рубку этого дерева, - подключились к решению проблемы специалисты мэрии. - Уже на следующей неделе ландшафтная комиссия, дендрологи и арбористы проведут встречу, на которой обсудят мероприятия по его подрезке. Задача - найти варианты, которые не повлияют на здоровье тополя и сделают его безопасным для жителей соседних домов.

В мэрии также пообещали найти средства, чтобы огородить гигантское дерево и сделать информационную табличку.